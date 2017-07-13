Без Трампа не обошлось: российский оппозиционер рассказала о положительных сдвигах в «Минске»

В интервью «Обозревателю» российский оппозиционный политик Ольга Курносова заявила, что благодаря решению главы Белого дома Дональда Трампа касаемо назначения спецпредставителем по Украине Крута Волкера, есть надежда на прогресс в минском процессе, сообщает replyua.net.
«Я бы оценила такое назначение в качестве очень позитивного знака. Всем ясно, что минский процесс не оправдал надежд, а если быть более честным, то его вообще можно считать мертвым. И при условии, что Волкер всерьез решит им заняться, думаю, что возможность переформатирования минского процесса очень немалая. Среди представителей дипломатических кругов принято говорить, что такая ситуация вселяет определенный оптимизм», - сказала Ольга Курносова. Она назвала решение Трампа назначить Волкера достаточно сильным ходом.
«Крут Волкер никогда не считался союзником Трампа, поэтому данное назначение – очень существенный ход во внутреннеполитическом плане. В целом, факт назначения на ответственную должность человека с противоположными взглядами вызывает уважение», - сделала вывод российский политик.