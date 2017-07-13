Новые санкции: в США рассмотрят ужесточение ограничений против РФ

Представители Демократической партии США вновь внесли в Палату представителей проект санкций, которые направлены против России, а также против Ирана.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, проект ничем не отличается от того документа, который демократы предлагали ранее. Этот проект уже проходил голосование в Сенате в прошлом месяце, однако за него до сих пор не проголосовали в Палате представителей, и это связано с некоторыми процедурными вопросами. В частности, представители Демократической партии рассчитывают вынудить сторонников американского президента Дональда Трампа занять более жесткую линию в отношении Ирана и России. Инициаторами выдвижения законопроекта в палате представителей выступили лидер демократов в палате Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, заместитель председателя комитета по иностранным делам палаты Элиот Энгел.
Впрочем, нет никакой уверенности в том, что новый проект Палатой представителей будет поддержан. По словам Эшли Стронг, пресс-секретаря спикера Палаты представителей, демократы только «работают на публику», и на самом деле документ поддерживать никто не собирается.