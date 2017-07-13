В США нашли еще одну причину для импичмента Трампу

Американские конгрессмены от Демократической партии выдвинули в палате представителей Конгресса на рассмотрение вопрос об импичменте Дональду Трампу.
Как передает replyua.net со ссылкой на The Hill, Брэд Шерман, один из демократов, заявил о том, что новые разоблачения, касающиеся Дональда Трампа-младшего, еще раз доказывают, что избирательный штаб президента готов был принимать помощь от России. Конгрессмен при этом не исключил, что Дональд Трамп мог препятствовать расследованию, связанному с вмешательством России в американские выборы. «Теперь мы будем пытаться заставить юридический комитет Палаты представителей Конгресса США провести слушания по поводу создания препятствий правосудию и российского вмешательства в наши выборы», подчеркнул Шерман.
Нужно отметить, что представители Демократической партии уверены в том, что разговор американского президента с Джеймсом Коми, бывшим директором ФБР, а также увольнение Коми были направлены на то, чтобы помешать следствию. Напомним, что разговоры об импичменте Трампу начались еще до того, как он вступил в должность президента США.