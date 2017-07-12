Американські прокурори будуть розслідувати зв’язки сина Трампа з Росією

Американська Федеральна служба безпеки має намір розслідувати зв'язки Дональда Трампа-молодшого з Росією під час президентської кампанії 2016 року Як передає replyua.net, про це інформує CNN з посиланням на офіційні джерела. Офіс спецпрокурора США планує розслідувати зустріч сина Трампа з російським юристом.
«Слідчі офісу спеціального прокурора Міністерства юстиції США Роберта Мюллера планують розслідувати зустріч Дональда Трампа-молодшого і його опубліковане в Інтернеті електронне листування в рамках більш широкого розслідування щодо Росії», - йдеться в матеріалах.
Варто нагадати, що 11 липня син президента США Дональд Трамп-молодший у своєму Twitter оприлюднив електронне листування щодо його зустрічі у минулому році з юристом з Росії Наталією Весельніцькою. Юрист, яка називала себе «адвокатом російського уряду», нібито, пообіцяла надати компромат на тодішнього кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Більше того, у Сполучених Штатах Америки вже розслідують зв'язки зятя Трампа і Росії. Зазначимо, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є одним з ключових фігурантів розслідування ФБР у справі про можливе втручання Росії у вибори глави американської держави в 2016 році.