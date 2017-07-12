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Американська система ПРО збила балістичну ракету

Американська система ПРО збила балістичну ракету
Американські Збройні сили провели випробування системи протиракетної оборони THAAD проти балістичних ракет середньої дальності. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Reuters. Під час випробувань була успішно збита мішень у вигляді балістичної ракети середньої дальності. Випробування стало першою перевіркою можливості системи THAAD проводити перехоплення такої мети.

«Я відчуваю величезну гордість за уряд і команду підрядника, які керували цими випробуваннями сьогодні. Ці випробування також продемонстрували потенціал систем THAAD і їх здатність перехоплювати і знищувати загрози у вигляді балістичних ракет », - цитує телеканал Fox News слова глави агентства з протиракетної оборони Сема Грівса. Ракета-мішень була розроблена як аналог тих ракет, випробування яких раніше проводила КНДР. Їх радіус ураження оцінюється в дистанцію від 3000 до 5500 км. Таким чином, подібні ракети можуть загрожувати військовій базі США на острові Гуам.

«Успішна демонстрація дії THAAD проти балістичних ракет середньої дальності зміцнює обороноздатність країни проти зростаючої ракетної загрози Північної Кореї та інших країнах», - йдеться в повідомленні.
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