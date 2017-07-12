США мають докази застосування в Сирії хімічної зброї – ЦРУ

Національної розвідки США мають докази застосування хімзброї сирійським режимом 4 квітня в Хан-Шейхуні. Про це заявив директор ЦРУ Майк Помпео, передає replyua.net. За його словами, після подій 4 квітня в Хан-Шейхуні президент США Дональд Трамп наказав з'ясувати, що сталося. Помпео повідомив, що розвідники почали з'ясовувати, що «реально сталося». Зокрема, за його словами, була проведена робота з американськими партнерами.
«Я Трампу сказав, що працівники розвідки підтвердили причетність сирійського режиму до здійснення хімічної атаки. Я знав, що у національної розвідки були вагомі докази. Я сказав йому, що ми абсолютно впевнені в цьому», - зазначив Помпео. Сирійська опозиція 4 квітня заявила про 80 жертви атаки із застосуванням хімічної зброї в місті Хан-Шейхун провінції Ідліб і 200 поранених. Винуватцем атаки вона назвала урядові війська Сирії.
Посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що доповідь «підтверджує те, що ми вже знали: хімічна зброя використовувалася проти сирійського народу». «Тепер, коли ми знаємо безсумнівну правду, ми чекаємо незалежного розслідування, щоб точно підтвердити, хто був відповідальним за ці жорстокі напади, щоб ми могли знайти справедливість для жертв», - додала Хейлі