Трамп-молодший в Інтернеті оприлюднив листування щодо Росії

Син президента США Дональд Трамп-молодший оприлюднив електронне листування, з якої випливає, що росіяни дійсно пропонували йому компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон, передає replyua.net з посиланням на ВВС. У вівторок Дональд Трамп-молодший виклав в «Твіттер» листування, супроводивши його заявою.
«Прагнучи до повної відкритості, я публікую повністю електронне листування з Робом Голдстоуном про зустріч 9 червня 2016 року. Перше повідомлення від 3 червня 2016 року було надіслано Робом і стосувалося прохання від Еміна Агаларова - людини, яку я знав з часу конкурсу краси Міс Всесвіт 2013 року, що проводився під Москвою. Емін і його батько володіють дуже шанованою компанією в Москві. Я думав, що інформація, яка у них є - це компромат про Хілларі Клінтон. Спочатку я хотів просто поговорити по телефону, але, коли це не вийшло, мені сказали, що в Нью-Йорку буде жінка (з інформацією), і попросили з нею зустрітися», - написав син чинного американського президента.
Як випливає з опублікованого листування, Роб Голдстоун повідомив Трампу-молодшому про наявність компрометуючих документів про зв'язок Хілларі Клінтон з Росією на прохання Еміна Агаларова, сина російського бізнесмена і власника групи компаній Crocus Group Араза Агаларова.