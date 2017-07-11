Сегодня в США произошла явка с повинной Дональда Трампа-младшего

Как передает replyua.net, сегодня в США произошло нечто вроде явки с повинной. Старший наследник президента Дональд Трамп-младший, опережая неизбежную публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс» его e-mail переписки по поводу встречи с российским адвокатом для получения компрометирующие вещи на Хиллари Клинтон, сам опубликовал сегодня эту переписку в Твиттере. Об э том в эфире одного с телеканалов сообщил известный политолог Игорь Айзенберг.
«В письме Роба Голдстоуна, британского посредника, говорится о встрече для получения «очень высокого уровня чувствительной и важной информации, дискредитирующей кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, и это часть поддержки, оказываемой Россией и ее правительством мистеру Трампу для того, чтобы его победа не вызывала сомнений», – рассказал политолог.
Он отметил, что Голдстоун предлагал для получения этой информации организовать встречу «с юристом, действующим от имени российского правительства» Натальей Весельницкой. Трамп-младший ответил: «Если это действительно что-то важное и стоящее, то это будет наш общий успех».