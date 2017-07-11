В США розбився військово-транспортний літак, 16 осіб загинули

В американському штаті Міссісіпі в понеділок увечері розбився військово-транспортний літак C-130, на борту якого знаходилися 16 осіб, інформує replyua.net. Як повідомляє Daily News, літак розбився між селищами Санфлауер і Лефлор. Після удару об землю C-130 вибухнув, почалася пожежа. Агентство з управління при надзвичайних ситуаціях округу Лефлор підтвердило загибель 16 осіб. Уламки літака розкидані в радіусі восьми кілометрів.
Військовий патруль Міссісіпі зазначає, що в літаку було багато боєприпасів, однак рід боєприпасів не уточнюється. Як повідомляє командування військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки, всі, хто знаходився в літаку, загинули. Причини падіння літака з'ясовуються.
Повідомляється, що літак був танкерного версією транспортних літаків C-130, які використовується для дозаправки в повітрі. Літаки типу С-130 є основними військово-транспортними літаками США, країн НАТО і низки інших країн. Його вважають одним з найпоширеніших літаків в світі середині і великої дальності. Нагадаємо, в травні поточного року в Саратовської області літак Ан-26, який виконував навчально-тренувальний політ, здійснив жорстку посадку.