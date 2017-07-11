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Своим твиттом Трамп вызвал сочувствие у Путина, – политолог

Своим твиттом Трамп вызвал сочувствие у Путина, – политолог
Как пишет в своем блоге политолог Александр Хоруженко, президент США не перестает удивлять общество своими твиттами. Политтехнологи американского президента или же сам Трамп продолжают шокировать американцев. Только возвратившись с саммита G20, Трамп читает свои родные американские газеты, где про него пишут, что он подвел США, уступил не только Путину, но и оказался в меньшинстве против всех мировых лидеров. Трамп тут же принимает решение ментально перейти в «партизанский режим» борьбы с реальностью с помощью твиттера.

По словам политолога, в своем твиттере Трамп пишет: «Вы меня неправильно поняли. Я не говорил, что будет совместный с русскими проект по борьбе с киберугрозой. Да, разговор был, но я думаю, из этого ничего не получится и русские, как всегда не выполнят свои обещания».

«Я, когда это прочел, сидел ошарашенный минут десять. Пытаясь понять: это он обращается к американскому народу через голову «люгенпрессе» или это он обращается к Путину? Или это так Трамп просто «разговаривает сам с собой» - как это часто бывает у нас, пользователей разных соцсетей», – написал политолог. По его словам, когда Путин читает этот твитт в Москве, он искренне сочувствует Трампу, потому что у того дела совсем плохи в Вашингтоне, не то, что у Путина с ручной свободой слова и свободой прессы.
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