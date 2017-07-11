«Нью-Йорк Таймс» раскопала еще одну завязку близкого окружения Трампа с Кремлем

Газета «Нью-Йорк Таймс» третий день подряд публикует статьи о встрече 16 июня 2016 года Трампа-младшего, Манафорта и Кушнера с близким к Кремлю адвокатом Натальей Весельницкой, и каждая из статей имеет эффект разорвавшейся бомбы. Ничего другого американские СМИ сегодня не обсуждают – окружение Трампа опять в центре нового скандала. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Игорь Айзенберг.
По его словам, сегодня на сайте газеты появилась новая статья, сообщающая, что встреча эта состоялась после того, как Дональд Трамп-младший получил e-mail от британского посредника, работавшего с ним раньше, в том числе учувствовавшего в организации проводившегося Трампом-страшим конкурса Мисс Вселенная в Москве в 2013 году. В этом e-mail-е говорилось, что российские власти собрали материалы, компрометирующие Хиллари Клинтон и хотят поделиться этими материалами с целью помочь кампании Трампа.
Блогер подчеркивает, что газета ссылается в своей статье на трех человек, близких к штабу Трампа, видевших и читавших этот e-mail, и сообщивших газете о его содержании. «Учитывая, что вскоре после упомянутой встречи начались публикации украденной российскими хакерами с взломанного ими сервера Национального Комитета Демократической партии переписки, возникает подозрение, что именно на этой встрече данные публикации могли быть скоординированы», – написал политолог.