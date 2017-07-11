Трамп поддержал ужесточение антироссийских санкций

Марк Шорт, директор по законодательным вопросам Белого дома, сделал заявление о том, что администрация Дональда Трампа полностью поддержала ужесточение антироссийских санкций.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост, Шорт при этом отметил, что законопроект о санкциях, который сейчас рассматривает американский Конгресс, ограничивает полномочия президента США, а это недопустимо. «Мы обеспокоены тем, что законопроект, как мы считаем, создает прецедент делегирования внешней политики 535 членам Конгресса, вычеркивая некоторые исключения на основе национальной безопасности, которые всегда были частью санкционных указов в прошлом», подчеркнул чиновник из Белого дома.
Шорт заявил, что рассматриваемый законопроект ограничивает американского президента в том, что касается решений по ужесточению или, напротив, смягчению санкций в отношении России, и, если Дональд Трамп захочет лично смягчить или ужесточить ограничения, в этом случае последнее слово останется за Конгрессом – конгрессмены будут голосовать за решение главы государства.