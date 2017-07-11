Трамп: дни «Исламского государства» уже сочтены

Дональд Трамп прокомментировал новость последних дней о том, что иракской армии удалось освободить город Мосул от террористов ИГИЛ. Как сообщает replyua.net, ранее премьер-министр Ирака заявил о том, что Мосул празднует победу над ИГИЛ, а глава Соединенных Штатов при этом отметил, что США будут продолжать добиваться полного уничтожения боевиков «Исламского государства».
Об этом американский президент написал на своей странице в Твиттере. «Мы добились огромного успеха в противостоянии с ИГ – большего за последние шесть месяцев, нежели чем за годы, прошедшие с того момента, когда ИГ стала главной угрозой. Победа в Мосуле, городе, в котором ИГ когда-то провозгласила свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что ее дни в Ираке и Сирии сочтены», подчеркнул Трамп и отметил, что борьба продолжится, и США добьются полного уничтожения этой террористической группировки.
Нужно отметить, что бои за Мосул продолжались с октября прошлого года, и в операции участвовали военные Ирака, а также им помогали ополченцы и группы курдов, суннитов и шиитов, коалиция во главе с США.