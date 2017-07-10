Политолог: пока санкции США против России в силе, улыбки и комплименты Трампа в адрес Путина – пустой блеф

Понимание глобальной политики Дональдом Трампом достаточно близко совпадает с пониманием Путиным. Об этом в эфире «Громадського радио» отметил политолог Константин Федоренко. По его мнению, это понимание в ключе классических теорий реализма в международных отношениях, когда основными игроками являются государства, которые действуют прагматично, роль международных органов незначительна. Путин относится к Трампу, если не с уважением, то с интересом, возможно, до сих пор считает, что сможет привлечь его на свою сторону.
Политолог отметил, что, если санкции не снимут или, на крайний случай, не ослабят, то вообще непонятно, каким образом США будут влиять на Россию. С другой стороны, Трамп действительно не может себе позволить снять санкции, так как до сих пор находится в центре громких скандалов, связанных со связями лично Трампа, Пола Манафорта, Джареда Кушнера с Россией.
«Трампа в США достаточно активно обвиняют в том, что он связан с Россией. Открыто уступать России он не может. Поступок в санкциях не будет, а, если санкции зацементированы и они не будут пересмотрены, то о каком сотрудничестве вообще может идти речь, просто улыбаться, обменяться улыбками и комплиментами – вот и все сотрудничество», – резюмировал политолог.