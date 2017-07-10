Заявление от США: мы больше никогда не сможем доверять России

В вопросах кибербезопасности Соединенные Штаты больше никогда не смогут довериться России. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявила Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН. «Мы никогда не доверяли России, мы не можем доверять России, и мы не будем ей доверять», подчеркнула Хейли.
По ее словам, в настоящий момент дипломат из России возглавляет бюро по борьбе с терроризмом в ООН. «С точки зрения кибербезопасности мы должны работать с Россией, говорить ей, что происходит, будет происходить», добавила Хейли. При этом она снова отметила, что в сложившейся ситуации, даже несмотря на все то, что она говорит, Соединенные Штаты не могут доверять Москве в вопросах кибербезопасности, поскольку «имелись прецеденты».
Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали возможность создания рабочей группы по вопросам кибербезопасности между Москвой и Вашингтоном во время своей встречи на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.