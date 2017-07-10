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Трамп сделал неожиданное заявление после встречи с президентом России

Трамп сделал неожиданное заявление после встречи с президентом России
Дональд Трамп, американский глава, на своей странице в Твиттере написал о том, что обсуждал с Путиным создание рабочей группы по вопросам кибербезопасности между Россией и США, однако он не верит в создание такой группы.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает того, что я думаю, что это может случиться. Это не может произойти — а перемирие может, и оно наступило!», подчеркнул президент США. Райнс Прибус, глава аппарата Белого дома, как передали ранее Фокс Ньюз, отметил, что Трамп во время разговора с Путиным не поверил, что Россия не причастна к кибератакам в ходе президентской кампании в США.

Впрочем, сам американский президент таких заявлений еще не делал – напротив, после встречи с Путиным он сказал, что нет ни одного доказательства причастности РФ к вмешательству в американские выборы. Напомним, что Трамп и Путин встречались в Гамбурге 7 июля.
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