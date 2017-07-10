Псаки разразилась очередным заявлением: Путин загнал Трампа в ловушку

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, не смог как следует подготовиться к встрече с российским коллегой, и Трамп угодил в ловушку Путина.
Как информирует replyua.net, об этом Джен Псаки, бывший представитель Госдепа США, написала с статье для CNN – «любимом» телеканале Дональда Трампа. «Русские только что обыграли президента Трампа. И это было предсказуемо. Он позволил этому случиться. Путин – искушенный в дипломатии человек, он знает, как себя показать, умеет загнать собеседника в ловушку. Перед саммитом русские предупредили, что преследуют три цели: улучшение отношений между странами, понимание американской политики, обсуждение угрозы терроризма. И они преуспели во всех трех», пишет Псаки.
По ее мнению, Трамп уехал из Гамбурга с пустыми руками, хотя должен был надавить на президента России в том, что касается российского вмешательства в американские выборы. Особенно Псаки, которая ранее заявляла о «Ростовских горах», удивило то, что якобы Трамп не смог продемонстрировать антироссийское настроение в Гамбурге, и «он постоянно улыбался, не скрывая своей радости от встречи».