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Трамп не повірив заявам Путіна про те, що РФ не втручалася у вибори – Білий дім

Трамп не повірив заявам Путіна про те, що РФ не втручалася у вибори – Білий дім
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не повірив заявам президента Росії Володимира Путіна, який під час зустрічі з американським колегою заперечував факт втручання Москви в вибори президента США в минулому році, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію оприлюднив представник адміністрації президента Трампа Рейнс Прібус. Американські журналісти в розмові з представником Білого дому попросили його прокоментувати той факт, що керівник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив журналістам, що Трамп в розмові з Путіним начебто погодився на твердження глави РФ, що Москва непричетна в виборчий процес США в минулому році. Однак Прібус різко відкинув такі заяви, запевнивши, що вони не відповідають дійсності.

Крім того, за даними представника Білого дому, Дональд Трамп розпочав розмову з президентом Росії саме з цього питання і надалі порушував цю тему принаймні двічі. Щоправда водночас представник Трампа додав, що президент США не відкидає факт втручання в вибори і інших країн, зокрема, Китаю та Північної Кореї.
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