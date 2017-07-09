Росія зламала мережу атомних компаній у США – ЗМІ

Підконтрольні уряду Російської Федерації хакери заламали мережу комп’ютерних систем атомних та енергетичний компаній США, які опікуються питаннями бізнесу та управління, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідна інформація з’явилася в американському виданні The Washington Post, журналісти якого посилаються на джерела серед владних кіл. За попередньою інформацією, офіційні повідомлення, що центри управління атомними електростанціями США зазнали атак, немає. Однак, як повідомляють представники преси, хакери намагалися отримати доступ до тих систем, які містять дані про співробітників компаній. При цьому, у США не виключають, що ця кібератака може слугувати лише підґрунтям для більш істотного та серйознішого злому.
Джерела ЗМІ зазначають, що фахівці американського Агентства національної безпеки в результаті проведеного розслідування прийшли до висновків, що атакували енергетичні компанії США саме представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Однак від офіційних коментарів в Агентстві нацбезпеки наразі відмовились.