Трамп и Тиллерсон сделали заявления по антироссийским санкциям

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, четко дал понять России, что в ближайшее время санкции никто отменять не будет, и они будут действовать до тех пор, пока не прекратится конфликт в Украине, а также не наступит перемирие в Сирии.
Как сообщает replyua.net, об этом президент Соединенных Штатов написал на своей странице в Твиттере. «Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не будут решены украинская и сирийская проблемы!», отметил Дональд Трамп. Напомним, что сегодня с визитом в Украину прибыл Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, и он уже успел провести переговоры с Петром Порошенко.
Во время встречи Тиллерсон заверил президента Украины в том, что Запад не отменит антироссийские санкции в ближайшее время, а США поддерживают Украину в сложившейся ситуации. 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» Трамп встречался с Путиным, и сегодня американский глава отметил, что между США и Россией начнется конструктивное сотрудничество по Сирии.