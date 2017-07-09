Трамп: пришло время конструктивного сотрудничества между Россией и США

После завершения саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, начал комментировать итоги своей встречи с Владимиром Путиным.
Как информирует replyua.net, Трамп отметил, что во время переговоров с президентом России он обсуждал сразу несколько тем – в том числе, и ситуацию в Сирии. По словам президента США, речь шла о прекращении огня в некоторых районах Сирии, и это решение может спасти множество жизней. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере. «Теперь настало время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией», отметил американский президент.
Ранее сообщалось, что из более чем двухчасовой беседы почти 40 минут Путин и Трамп посвятили вопросу предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. СМИ сообщали, что якобы Путин в ходе этого разговора повышал голос на Трампа. Переговоры продолжались почти два с половиной часа, хотя Белый дом планировал уложиться в 35 минут.