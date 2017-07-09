Трамп сказав, до яких пір діятимуть санкції проти Росії

Американський президент Дональд Трамп зробив заяву з приводу санкційних обмежень проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter глава Сполучених Штатів Америки повідомив, що він не обговорював питання санкцій на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним під час саміту Великої двадцятки в Гамбурзі. Однак при цьому американський президент наголосив, що в питанні санкцій не варто очікувати змін до тих пір, доки не будуть вирішені українські та сирійські проблеми.
Крім того, Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з російським колегою, він двічі на нього натиснув, обговорюючи питання втручання Москви у виборчий процес США в минулому році. Щоправда, як додав Трамп, Путін спростував ці звинувачення. Також Трамп зазначив, що він обговорив з президентом Росії початок перемир’я на території Сирії, «яке має врятувати життя». На думку Трампа, нині саме час конструктивно співпрацювати з Російською Федерацією. Наостанок Трамп дорікнув своєму о попереднику Бараку Обамі, який, нібито знаючи про втручання РФ в вибори, нічого не вдіяв.