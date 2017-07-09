Сын президента США, его зять и экс-руководитель его предвыборного штаба очень озабочены судьбой российских сирот

Как стало известно газете «Нью-Йорк Таймс», 9 июня 2016 года, через две недели после того, что стало ясно, что Трамп выиграл номинацию на пост президента от Республиканской партии, в Trump Tower в Нью-Йорке на 5-й Авеню состоялась встреча, в которой приняли участие с одной стороны старший сын номинанта Дональд Трамп-младший, зять номинанта Джаред Кушнер и руководитель предвыборного штаба номинанта Пол Манафорт, а с другой стороны – российский адвокат Наталья Весельницкая.
«Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Весельницкая – известная своей близостью к Кремлю и борьбой в различных судах с принятым американским Конгрессом Актом Магнитского. В момент встречи Весельницкая также занималась делом компании, принадлежащей сыну «одного из российских высоких официальных лиц» и по поводу деятельности которой в США велось расследование. Бывший сотрудник ФБР сказал журналистам на условиях анонимности, что деятельность Весельницкой в США давно привлекла внимание ФБР.
В ответ на просьбу газеты к американским участникам встречи прокомментировать всю эту информацию, пришел ответ от Дональда Трампа-младшего, что «встреча имела место, и на ней обсуждались вопросы усыновление американцами российских сирот, которое было популярным в Америке, но остановлено российским правительством.