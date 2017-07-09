Трамп снова признал Путина «решателем» мировых проблем, – американские СМИ

После встреч Трампа с Путиным буквально все специалисты, комментаторы и журналисты в США рассматривают встречу двух президентов как успех последнего. В первую очередь по двум причинам. Путин, после того, что с ним перестал проводить официальные встречи Обама, они встречались с осени 2013 года раз-два в год только в коридорах различных саммитов, очень коротко, и только после просьб российской стороны, добивался того, чтобы его снова признали «решателем» мировых проблем, равным президенту США. Путин создавал эти проблемы одну за другой, чтобы американский президент согласился их «решать» вместе с ним. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Игорь Айзенберг.
По словам политолога, Обама ему в этом отказывал. Трамп не отказал. И именно в этом в первую очередь и состоит с точки зрения американских комментаторов успех Путина. «Трамп эффектно приветствовал возвращение Путина на международную арену как равного, подтверждая основную цель российского лидера по восстановлению утраченного влияния России», - говорит и пишет сегодня обозреватель CNN Крис Коллинсон. Вторая причина состоит в том, что встреча прошла по сценарию российской стороны – в очень узком кругу, и что узнать, что и как на встрече обсуждалось на самом деле, просто невозможно.
«Мерилом того, готов ли Трамп идти на уступки Кремлю, будут два критерия. Будут ли возвращены России два комплекса зданий в Мэриднеде и Нью-Йорке, которые она использовала для электронного шпионажа и которые были у нее отобраны по указу Обамы за вмешательство в американские выборы. Будет ли принят закон S.722, известный как «закон о санкциях», который делает санкции законом, усиливает их и делает невозможным их отмену без согласия Конгресса», – подытожил Айзенбург.