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Корреспондент: в Майка Пенса вселился Дональд Трамп

Корреспондент: в Майка Пенса вселился Дональд Трамп
Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге пишет о том, что пока Дональд Трамп ворковал с Владимиром Путиным в Гамбурге, вице-президент США Майк Пенс вляпался в такую историю, которая достойна только самого Трампа, информирует replyua.net.

«Во время визита в космический центр имени Кеннеди Пенс подошел к какой-то фигне, на которой аршинными буквами было написано: «Критически важное оборудование для полетов в космос. Руками не трогать!». Пенс (чуть не написал – Трамп) постоял у нее, посмотрел, и вдруг водрузил свою пятерню на эту штуковину. Что двигало этим человеком в данный момент – мне не известно», шутит Яковина. По его словам, этот инцидент был встречен на «ура» пользователями, которые создали множество фотожаб и видео на тему истории с Пенсом. Яковина настоятельно рекомендует посмотреть видеоприколы, многие из которых весьма смешные и остроумные.

«Кстати, вице-президент США недавно возглавил Национальный космический совет, который будет координировать космические программы гражданского назначения. Думаю, в NASA по этому поводу плакали», добавил корреспондент.
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