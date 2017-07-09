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Политолог: Трамп никогда не пойдет на то, чтобы отменить российские санкции

Политолог: Трамп никогда не пойдет на то, чтобы отменить российские санкции
Украинский политолог и блогер Игорь Айзенберг в своем блоге разместил свои размышления относительно того, почему российские санкции не могут быть отменены в США. По его словам, действующие против России сейчас санкции могут быть в принципе отменены указом президента, но Трамп отменить не решится, даже если бы он этого сильно хотел.

Эксперт отмечает, что сомнений в том, что Трамп хотел найти пути отмены санкций, практически установленный факт, поскольку представители разведобщества «слили» еще зимой журналистам информацию о том, что ослабление санкций обсуждал с российским послом Кисляком, например бывший советник по национальной безопасности Флинн. По мнению политолога, возможно, что только благодаря этому «сливу» Флинн вынужден был уйти, а расследование Рашагейта после этого приобрело масштабный характер.

«Отмена санкций с моей точки зрения невозможна, скажем так, до крайности маловероятна, просто потому, что такой шаг вызовет бурное возмущение в Конгрессе со стороны законодателей от обеих партий, и вызовет новые обвинения в адрес Трампа в сотрудничестве с Россией, от которых он старается всячески отмежеваться», – написал Айзенберг.
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