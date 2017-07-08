Трамп анонсував важливу угоду з Великобританією

Американський президент Дональд Трамп підтвердив інформацію, що він найближчим часом збирається відвідати британську столицю та підписати «дуже потужну» угоду, яка буде стосуватися торговельної сфери, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну заяву президент США озвучив під час зустрічі з очільницею британського уряду Терезою Мей на саміті країн Великої двадцятки в Гамбурзі. Трамп зауважив, що анонсована угода буде дуже істотною як для Сполучених Штатів Америки, так і для Великої Британії.
Щоправда більше деталей документу американський президент не оприлюднив, наголосивши, що він сповідається на те, що торгівля надалі стане визначним фактором для обох країн. Крім того, Трамп не назвав точну дату його візиту до британської столиці, що раніше був під питанням через численні протести у Лондоні. Він лише додав, що представники країн наразі опрацьовують деталі з приводу термінів майбутнього візиту. Наостанок Дональд Трамп наголосив, що немає інших держав, що можуть бути ближчими, ніж Сполучені Штати Америки та Великобританія.