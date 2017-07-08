валюта
СпецтемаЕксперт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

В США розповіли про плани спрямувати свої сили в Чорне море для навчання Sea Breeze

В США розповіли про плани спрямувати свої сили в Чорне море для навчання Sea Breeze
Американські військові різного рангу візьмуть участь в навчаннях Sea Breeze, які пройдуть 10-22 липня в Чорному морі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба командування збройних сил США в Європі (EUCOM).

Зазначається, що участь в них візьмуть військовослужбовці з 17 країн. Зокрема, в 2017 році в маневрах будуть задіяні військові з України, США Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Грузії, Канади, Франції, Італії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини та Швеції. Навчання пройдуть за участю підрозділів сухопутних, військово-морських сил, а також частин морського десанту. В рамках навчань буде проводитися відпрацювання військово-морських операцій щодо застосування засобів протиповітряної оборони, проведення пошуково-рятувальних операцій тощо. У заяві наголошується, що проведення навчань Sea Breeze направлено на забезпечення стабільності в Чорноморському регіоні.

Зазначимо, що з американської сторони участь у Sea Breeze будуть брати два кораблі, оснащених керованими ракетами - крейсер Hue City типу Ticonderoga і ескадрений міноносець Carney типу Arleigh Burke, а також один патрульний протичовновий літак Boeing P-8 Poseidon. В загальному, в маневрах братимуть участь близько 800 військових моряків і морських піхотинців США.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пользователей удивила фотография G20 без президента России

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
Важное за сутки
08 июл 2017
12577

Политолог: заявление Тиллерсона – это вердикт всему миру, что Путин – это герой, а не преступник

Украинский политолог Игорь Айзенберг в своем блоге пишет о том, что по итогам встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным можно сказать, что встречаясь с диктатором,

07 июл 2017
9094

Герман и компания уже запустили российскую пропагандистку «зраду» в Украине о договоренностях Путина и Трампа

Как пишет у себя в Facebook украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, оппозиционный украинские политики и экс-политики, такие, как Анна Герман, уже в прямых пятничных эфирах во всю запускают

Последние новости

Сегодня в истории Украины произошла битва, после которой нашу страну опять разорвали и уничтожили казачество

В ближайший вторник в Верховной Раде состоится судный день

Политолог: разворот политики Трампа по РФ не за горами. Он начнется сразу после того, как Путин нарушит договоренности

Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи

Ким Ахеджаков объяснил, почему из-за газового контракта Тимошенко должна сменить место в Раде на койкоместо в тюрьме

В США розповіли про плани спрямувати свої сили в Чорне море для навчання Sea Breeze

Двох чиновників «Укрзалізниці» заарештували з правом внесення застави

У Сенаті США заговорили про нові санкції проти Росії

Стало відомо про смерть лідера легендарної української групи «Фантом – 2»

8 июля в Украине изменились правила начисления и выплаты алиментов

В Госдепе подвели итоги встречи Трампа и Путина

Україна суттєво збільшила імпорт вугілля з Росії

«Через страны НАТО не летают»: стал известен маршрут самолета с Путиным до Гамбурга

Разведка: на оккупированных территориях резко увеличилось число безработных граждан

Скандал в Полтаве: женщина отказалась участвовать в опросе на украинском языке

Трамп – Терезе Мэй: встреча с Путиным была грандиозной

Вчені заявили про наявність смертельної речовини на поверхні Марсу

Частина російських військ може залишитися в Білорусі після спільних навчань – Муженко

Меркель, Путин и Макрон проводят встречу по ситуации в Украине

Суд Литви засудив російського шпигуна до 10 років тюрми

 Новости за день