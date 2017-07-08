В США розповіли про плани спрямувати свої сили в Чорне море для навчання Sea Breeze

Американські військові різного рангу візьмуть участь в навчаннях Sea Breeze, які пройдуть 10-22 липня в Чорному морі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба командування збройних сил США в Європі (EUCOM).
Зазначається, що участь в них візьмуть військовослужбовці з 17 країн. Зокрема, в 2017 році в маневрах будуть задіяні військові з України, США Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Грузії, Канади, Франції, Італії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини та Швеції. Навчання пройдуть за участю підрозділів сухопутних, військово-морських сил, а також частин морського десанту. В рамках навчань буде проводитися відпрацювання військово-морських операцій щодо застосування засобів протиповітряної оборони, проведення пошуково-рятувальних операцій тощо. У заяві наголошується, що проведення навчань Sea Breeze направлено на забезпечення стабільності в Чорноморському регіоні.
Зазначимо, що з американської сторони участь у Sea Breeze будуть брати два кораблі, оснащених керованими ракетами - крейсер Hue City типу Ticonderoga і ескадрений міноносець Carney типу Arleigh Burke, а також один патрульний протичовновий літак Boeing P-8 Poseidon. В загальному, в маневрах братимуть участь близько 800 військових моряків і морських піхотинців США.