В Госдепе подвели итоги встречи Трампа и Путина

Рекс Тиллерсон, государственный секретарь США, заявил о том, что вчерашняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в позитивном русле и была наполнена «позитивной химией».
Как информирует replyua.net со ссылкой на The Hill, госсекретарь подчеркнул, что президенты двух государств очень быстро нашли общий язык, и общение было легким. «Встреча, которая должна была продлиться 30 минут, продолжалась более двух часов по той причине, что между Трампом и Путиным установился такой уровень взаимодействия и обмена, что ни один из них не хотел останавливаться», заявил Рекс Тиллерсон. Более того, мировые СМИ сегодня сообщили, что Трамп и Путин смогли установить контакты, благодаря чему «состоялся хороший обмен мнениями», касающимися ситуации в Северной Корее.
Тиллерсон отметил, что у России немного другой взгляд на КНДР, нежели чем у США, однако конечные цели у глав двух государств абсолютно одинаковые. Напомним, что встреча Трампа и Путина продолжалась 2 часа 20 минут, и за это время они смогли обсудить ситуацию в Украине и Сирии, а также множество других актуальных тем.