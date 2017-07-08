На Алясці США здійснять випробування системи ПРО

Сполучені Штати Америки заявили про намір протестувати систему протиракетної оборони THAAD через посилення побоювань з приводу загрози з боку КНДР. Як інформує replyua.net, про це повідомило Reuters з посиланням на анонімні джерела. Запуск планується провести на «початку липня» на Алясці. За словами прес-секретаря Агентства протиракетної оборони Кріса Джонсона, система THAAD має «виявляти, відстежувати і залучати мета». Він також додав, що з минулого року всі 13 випробувань THAAD були визнані успішними.
Північна Корея 4 липня запустила балістичну ракету «Хвасон-14», назвавши це першим успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети. У Вашингтоні визнали, що не володіють даними про таких ракетах. Наступного дня США спільно з Південною Кореєю провели ракетні навчання на східному узбережжі Корейського півострова.
THAAD - наземна система протиракетної оборони, призначена для стрільби по балістичним ракетам з короткою і середньою дальністю. Вже весною поточного року одну з американських систем ПРО THAAD було розгорнуто в Південній Кореї.