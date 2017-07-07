Трамп нагадав Путіну про втручання Москви в американські вибори

Американський президент Дональд Трамп під час першої офіційної зустріч із російським колегою Володимиром Путіним сьогодні, 7 липня на саміті країн Великої двадцятки в Гамбрузі, порушив питання втручання Москви в виборчий процес США в минулому році, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію журналістам оприлюднив державний секретар США Рекс Тіллерсон. Він наголосив, що розмова між двома президентами почалася саме з теми втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Трамп неодноразово тиснув на Путіна з цього приводу, висловлюючи свою стурбованість цим питанням, додав Тіллерсон. Однак. за даними очільника Держдепу США, президент Російської Федерації в розмові з Дональдом Трампом відкинув будь-які звинувачення на адресу Москви.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп виступив з заявою, що він допускає ймовірність втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році. Однак він різко заперечує проти того, що він чи будь-хто з його передвиборчої команди контактував з російськими посадовцями.