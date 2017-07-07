Пономарь: очень важная новость из Госдепа США

Олег Пономарь, известный украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что из Соединенных Штатов пришла очень важная новость, информирует replyua.net.
«Как я вам сообщал в апреле этого года (Лихорадка-8), скоро США объявят своего представителя, который вместо Нуланд (в формате с Сурковым) будет курировать украинский вопрос. Так вот, это будет Курт Волкер из Института МакКейна. Начинал онкарьеру в ЦРУ. Затем работал в Госдепе», пишет Пономарь. Также он отмечает, что о Волкере известно и то, что в свое время он был представителем Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе.
Обозреватель добавил, что на 31-ом этаже Курта считают самым, что ни есть «ястребиным ястребом», который уже неоднократно высказывался за вступление Украины в Североатлантический альянс, а также за предоставление летального оружия Украине. Олег Пономарь считает, что лучшей кандидатуры на эту должность невозможно придумать, и это идеальный вариант для Украины.