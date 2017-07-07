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США призначили нового спецпредставника по Україні

США призначили нового спецпредставника по Україні
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон призначив колишнього американського постпреда при НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні. Про це інформує replyua.net. Волкер буде координувати зусилля державного департаменту по врегулюванню конфлікту в Україні, повідомив представник держсекретаря США Роберт Хаммонд.

Спостерігачі відзначають, що про це призначення оголошено на тлі слабкого прогресу у вирішенні конфлікту на сході України, а також в день, коли повинна пройти перша зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Зазначимо, що новопризначений спецпредставник США по Україні Курт Волкер вже вийшов на контакт з українською стороною і, швидше за все, прибуде до Києва разом з держсекретарем США Рексом Тіллерсона, який 9 липня відвідає з візитом Київ. Про це повідомило «Інтерфакс-Україна» в п'ятницю джерело в дипломатичних колах. При цьому зазначається, що українська сторона вітає це призначення. «Він добре знає Україну, був притягнутий до українських питань протягом останніх півтора років. І він не остання людина в українському істеблішменті», - сказав співрозмовник.
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