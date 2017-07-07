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Эксперт: в Варшаве Трамп преподнес настоящий сюрприз миру, впервые заявив о своей приверженности 5-й статье

Эксперт: в Варшаве Трамп преподнес настоящий сюрприз миру, впервые заявив о своей приверженности 5-й статье
В Варшаве президент США Дональд Трамп впервые публично заявил, что он сторонник укрепления НАТО. Также хозяин Белого дома подчеркнул, что нападение на члена НАТО равнозначно нападению на все и каждую из стран альянса. Как пишет в своем блоге израильский политический эксперт Соломон Манн, похоже, Трамп вместе с созданием группы «Триморья» в ЕС, хочет создать боевую группу и в НАТО.

«Это шаг в духе Трампа: снять с США ответственность за регион и переложить его вместе с огромными расходами на плечи своего «модератора», который и будет лично получать американскую военную помощь. Президент США усиленно расхваливал Польшу за повышение военных расходов и приобретение американской ПРО «Patriot», но еще вскользь упомянул, что США будет поддерживать «такие» страны НАТО, которые решили довести свои расходы на армию до 2% ВВП и привержены атлантическим ценностям», – отметил Соломон Манн.

По его словам, Трамп повторил тот же прием, что и в случае с Саудовской Аравией, которая в присутствии Трампа месяц назад создала свой суннитский блок наподобие НАТО, в Варшаве в присутствии Трампа его новый «модератор» – Польша – создает свой военный союз внутри НАТО, сопровождая этот акт тем же символическим жестом что и Саудовская Аравия – военной закупкой у США.
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