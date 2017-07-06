Угоди з Росією стануть для Трампа політичним самогубством – політолог

Російський політичний експерт Андрій Піонтковський вважає, що в разі, якщо американський президент наважиться на затвердження угод російським президентом Володимиром Путіним з приводу українського чи сирійського питань, то це загрожує самому Трампа політичним самогубством, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Піонтковський зауважив, що нинішній президент Сполучених Штатів Америки показує незрозумілу з раціональної точки зору прихильність до президента Росії, демонструючи, що він готовий йти йому назустріч. Щоправда експерт додав, що в змістовному плані рухатись за цією лінією поступок президенту США не вдасться. Це, на думку Піонтковського, обумовлено тим, що існують розбіжності між особистими сподіваннями Дональда Трампа та сподіваннями політичного бомонду Сполучених Штатів Америки.
Політолог підкреслив, що при всьому цьому Трамп розуміє ризики, які можуть виникнути після відмови від санкцій, що було раніше запроваджено Вашингтоном за президента Обами або в разі підписання можливих серйозних угод між РФ та США щодо України та Сирії за нинішньої політичної атмосфери, що панує в Вашингтоні.