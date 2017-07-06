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Американские СМИ «потролллили» Трампа перед встречей с Путиным

Американские СМИ «потролллили» Трампа перед встречей с Путиным
Телеканал CNN выпустил репортаж о сбитом русскими малазийском самолете. Отдельно в сюжете было упомянуто о том, что в Нидерландах подготовили суд для россиян, которым не удастся уйти от расплаты. Как отметил украинский блогер и журналист Юрий Луканов у себя в Facebook, вполне возможно, что это не случайно сделано перед встречей Трампа с Путиным, чтобы создать соответствующую атмосферу, напомнить американскому лидеру, кто страна агрессор и, кто убийца тысяч людей во всем мире.

«Рейтер процитировал госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который довольно примирительно говорит о России. Мол, две наши страны могут решить ситуацию в Сирии. При этом он ни словом не вспомнил, что должно произойти с партнером Путина Асадом. Ранее Штаты устами Обамы требовали его отставки. Чуть раньше он убеждал сенаторов в Конгрессе, чтобы они не лишали Трампа возможности единолично, без согласования с Конгрессом снимать или вводить санкции в отношении России», – написал Юрий Луканов.

По его словам, такие они противоречивы американские реалии. С одной стороны, Трамп всячески избегает критики Путина. С другой стороны, он делает вещи, которые Путину не могут нравиться, например, бомбит асадовскую авиационную базу в Сирии в ответ на газовую атаку, в результате которой погибло около 90 человек гражданских, а с другой стороны стремится примириться с российским бандитом у власти.
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