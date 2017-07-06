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Трамп звернувся з різкою заявою до Росії через Україну

Трамп звернувся з різкою заявою до Росії через Україну
Американський президент Дональд Трамп, який в четвер, 6 липня, перебуває з першим офіційним візитом в Польщі, не оминув українське питання в своїй промові, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Глава Сполучених Штатів Америки під час виступу в Варшаві звернувся до Москви з закликом, аби та припинила втручатися у внутрішні справи України. Трамп наголосив, що Росія має зупинити власну дестабілізуючу активність та покінчити з підтримкою ворожих режимів, як на території України, так і в Сирії та Ірані. Крім того, американський президент пообіцяв польській владі, що Вашингтон буде допомагати Варшаві у подоланні залежності від Росії в енергетичній сфері. Зокрема, Трамп повідомив, що Сполучені Штати Америки готові посилити співпрацю з державами Тримор’я. Президент США додав, що Вашингтон готовий гарантувати Польщі та сусіднім державам допомогу у доступі до інших джерел енергії, аби країни регіону не були заручниками «однієї сторони, яка постачає енергію».

Водночас Трамп відмітив, що він волів би, аби Російська Федерація приєдналась до міжнародної спільноти для боротьби зі спільними ворогами.
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