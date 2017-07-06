У Держдепі поки не прийняли рішення щодо постачання Україні летального озброєння

США поки не ухвалили рішення щодо постачання Україні летального озброєння в зв'язку з російською агресією на Донбасі. Як передає replyua.net, про це заявив представник держдепартаменту США під час брифінгу 5 липня в переддень візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Києва. «Бажання України добре відомо, але наша позиція залишається незмінною: ми не прийняли рішення, чи будемо це робити», - сказав він журналістам.
У свою чергу журналісти нагадали, що президент України Петро Порошенко під час робочого візиту в США порушував це питання під час зустрічей в Білому домі і Держдепартаменті. «Переговори президента Порошенка, коли він був тут, у Вашингтоні, охоплювали весь спектр співпраці в галузі безпеки між США і Україною. Тому бажання України нам добре відомі, і наша позиція продовжує перебувати в стадії прийняття рішення», - підкреслили в Держдепі.
У той же час високопоставлений дипломат додав, що США не виключають постачань таких озброєнь Україні. Нагадаємо, раніше комітет сенату США у справах збройних сил схвалив проект військового бюджету, який передбачає700 млрд. доларів на військові потреби. Бюджет також передбачає військову допомогу Україні, зокрема надання летальної зброї.