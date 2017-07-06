В США розглядають можливість участі у «Нормандському форматі» - Держдеп

Держсекретар Рекс Тіллерсон США поки збирає інформацію та формує свій власний погляд на питання врегулювання в Україні, а також на можливість підтримки США Нормандського формату. Як інформує replyua.net, про це заявили представники Державного департаменту США під час брифінгу напередодні візиту Тіллерсона до Києва 9 липня.
«З приводу українського питання, я скажу, що всі члени Нормандського формату - Франція, Німеччина, Україна і Росія висловили бажання, щоб США були стороною, з якою вони могли б співпрацювати в переговорах, не як з членом Нормандського формату, але як з важливою підтримкою цього формату і співучасником у переговорах про імплементацію Мінських домовленостей. Тому зараз ми вивчаємо, як краще підтримати Нормандський формат і Мінські угоди», - наголошується у повідомленні.
На уточнююче питання, чи мають намір США призначити спеціального представника в Нормандські форматі, представник Держдепу відповів, що США шукають будь-які шляхи, щоб бути корисними для цього формату і імплементації Мінських угод. «Держсекретар формує свій власний погляд, а також збирає інформацію про те, як найкращим чином США можуть бути залучені в реалізацію Мінських угод», - сказав представник держдепартаменту США.