У Держдепі США заявили, що Вашингтон не збирається працювати з приводу Донбасу виключно з РФ

Сполучені Штати Америки не планують працювати над стабілізацією ситуації на сході України лише в двосторонньому форматі з Російською Федерацією, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Таку інформацію оприлюднив представник Держдепартаменту. За даними американських чиновників, Вашингтон націлений на роботу у багатосторонньому форматі. Також американська сторона нині розглядає питання щодо можливого приєднання в реалізацію Мінських домовленостей. Це обумовлено тим, що в США вважають проблему врегулювання конфлікту на Донбасі багатостороннім питанням. Як повідомив представник відомства, державний секретар США Рекс Тіллерсон нині працює над тим, щоб сформувати остаточну власну позицію з цього питання, а також намагається з’ясувати, яким чином Сполучені Штати Америки можуть якомога ефективніше долучитись до реалізації Мінських домовленостей.
Варто нагадати, раніше у Вашингтоні підтвердили,що глава Держдепу США Рекс Тіллерсон в неділю, 9 липня, прибуде з офіційним візитом до України.