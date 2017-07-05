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Вашингтон підтвердив інформацію про візит Тіллерсона до Києва

Вашингтон підтвердив інформацію про візит Тіллерсона до Києва
Представники Державного департаменту США підтвердили інформацію раніше оприлюднену в ЗМІ про те, що американський державний секретар Рекс Тіллерсон прибуде вже цієї неділі, 9 червня, до української столиці з офіційним робочим візитом, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Речниця Держдепу Хезер Науерт озвучила офіційну заяву з приводу майбутнього візиту американського посадовця. Вона зауважила, що ця поїздка буде першим для Тіллерсона офіційним візитом в ролі держсекретаря до України. Передбачено, що представник США зустрінеться як з вищим керівництвом України, зокрема, президентом Петром Порошенком, так і з представниками реформаторських сил зі складу уряду та громадянського суспільства.

У офіційній заяві американського відомства також повідомляється, що очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки прагне в рамках свого візиту підтвердити прихильність Вашингтона до Києва та закликати український уряд до реалізації реформ, які націлені на посилення стійкості України в економічній, політичній та військовій сферах.
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