Трамп не зміг знайти лімузин, який був припаркований за метр до нього

В досить незручну ситуацію потрапив американський президент Дональд Трамп. Як передає replyua.net, виходячи з літака він не помітив президентський лімузин, який був припаркований прямо біля трапа, і пішов в інший бік. Допомогли Трампу, який заблукав, співробітники охорони, які вказали йому на величезний чорний автомобіль, який чекав його у літака.
У підсумку, зорієнтувавшись в ситуації, американський лідер все-таки знайшов свій лімузин, на якому поїхав далі у своїх справах. При цьому все це транслювалося в прямому ефірі.
3 вересня минулого року до літака екс-президента США Барака Обами в аеропорту Ханчжоу, всупереч протоколу, не підігнали трап з червоною килимовою доріжкою, політику довелося спускатися по бортовому трапу в хвостовій частині лайнера. Відповідно до загальноприйнятої практики, всіх репортерів, які прилетіли з Обамою, загнали під крило президентського літака. Журналісти спостерігали, як він спускається по трапу через загородження у вигляді синьої стрічки, яким служби безпеки позначили виділену для преси територію. Трохи згодом один із співробітників китайської служби безпеки раптово зажадав, щоб журналісти зникли.