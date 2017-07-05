У Держдепі США заявили про незадоволення роботою Трампа і Тіллерсона

Співробітники Державного департаменту США заявили про розчарування діяльністю президента Дональда Трампа та державного секретаря Рекса Тіллерсона. Як інформує replyua.net, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на опитування, в якому взяли участь 35 тисяч працівників Держдепу. Вони, зокрема, турбуються, що Трамп і Тіллерсон не розуміють завдань відомства у зовнішній політиці: «Люди задаються питанням, чи розуміють вони (Трамп і Тіллерсон) роль Держдепартаменту в просуванні інтересів Сполучених Штатів Америки».
Також співробітники Держдепу, пише WSJ, переживають через «відсутність у керівництва чіткого бачення майбутнього». Це стосується в тому числі планованого скорочення бюджету відомства, а також скорочень, через які, як побоюються співробітники, Держдеп може втратити багато талановитих людей.
У березні Тіллерсон погодився з планами Трампа знизити зовнішньополітичні витрати на 37%. Як повідомляли журналісти видання Associated Press, мова може йти про закриття зарубіжних офісів Держдепартаменту і відмову фінансувати деякі гуманітарні ініціативи.