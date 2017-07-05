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Трамп провів п’яту частину свого президентського терміну в гольф-клубах

Трамп провів п’яту частину свого президентського терміну в гольф-клубах
Журналісти підрахували, що американський президент Дональд Трамп з моменту вступу на найвищу державну посаду провів 35 днів у власних гольф-клубах. Це п'ята частина всього його президентського терміну. Як інформує replyua.net, такі дані наводить NBC News. Журналісти підрахували, що на 4 липня Трамп перебував при владі 165 днів, 49 з яких глава держави провів в своїх приватних володіннях, а 35 - в гольф-клубах, якими він володіє. У зв'язку з цим телеканал пригадав Трампу слова, сказані під час передвиборної кампанії.

Тоді ще кандидат в президенти заявив, що виборці мають голосувати саме за нього, тому що він буде проводити багато часу в Вашингтоні, не братиме відпусток і не буде грати в гольф, оскільки у нього буде занадто багато роботи.

Для порівняння NBC News нагадує, що за перші чотири місяці свого президентства колишній глава держави Барак Обама зіграв у гольф один раз, а Трамп за той же період -15. Але точну кількість матчів встановити не вдалося, цю інформацію адміністрація або приховує, або ділиться нею вкрай неохоче. Як стверджує телеканал, пристрасть Трампа до проведення часу в своїх володіннях, змушує думати про етичність такої поведінки: державні гроші, що витрачаються на забезпечення діяльності і охорону глави держави фактично перетікають на рахунки його ж фірм і компаній.
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