В Йеллоустоунском парке обнаружены странные микробы

Американские исследователи обнаружили в Йеллоустоунском национальном парке уникальных микробов, которые очень быстро растут, если у них имеются низкокалорийные пищевые ресурсы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Российский диалог», интересно и то, что размножаться эти микробы могут только при наличии высококалорийных пищевых ресурсах. Как отметили специалисты, подобное открытие было крайне контринтуитивным – обычно самые богатые источники энергии поддерживают наибольшее число микроорганизмов, а "плохая" пища никого не интересует. Ранее в Йеллоустоуне произошло более 770 землетрясений за семь дней. Размножение этих микробов исследователи связывают именно с землетрясениями. Они начались всего несколько дней назад и практически не прекращаются, хотя их сила меняется, как и частота.
Сейсмологи уже сделали заявление о том, что сейчас происходят типичные всплески землетрясений в Йеллоустоуне, их частота составляет от 10 до 50 толчков. Напомним, что ранее ученые не исключили, что всемирный апокалипсис начнется именно с Йеллоустоунского парка.