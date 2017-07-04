Трамп хочет снизить энергозависимость Европы от России

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, заявил о том, что предложит европейским странам план по снижению энергозависимости от России.
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, снизить энергозависимость Трамп собирается с помощью увеличения поставок американского газа в Европу. «Трамп будет использовать быстрорастущие запасы природного газа в США в качестве политического инструмента, когда он встретится в Варшаве в четверг с лидерами десятка стран, зависимых от России в энергетическом вопросе», сказано в сообщении агентства. Издание отмечает, что Трамп намеривается провести переговоры с европейскими партнерами и предложить им помощь от США, упростив американским компаниям поставки сжиженного газа в страны Восточной и Центральной Европы. Перед тем, как встретиться с Путиным, Трамп примет участие в саммите «Три моря».
Это неформальная платформа, направленная на сотрудничество между странами в отрасли транспорта и энергетики. В инициативу входят Венгрия, Словения, Румыния, Словакия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Чехия, Болгария, Австрия.