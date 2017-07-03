Последний поступок Трампа – это уровень прыщавого подростка, – блогер

Президент США Дональд Трамп не может остановиться в своей критике журналистов и после телеведущей Мики Бжезински и ее партнера лидер американцев набросился на телеканал CNN в особо извращенной форме. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский журналист и блогер Юрий Луканов.
По его словам, в свое время Дональд Трамп зарекомендовал себя не только, как успешный бизнесмен, но и как жуткий скандалист. Оказывается, он когда-то публично завалил на пол промоутера соревнований по армрестлингу. Это произошло в 2007 году. Так вот теперь он запостил на твиттере видео, где у того заваленного человека вместо головы лого CNN.
Как пишет журналист, реакции телеканала долго ждать не пришлось. Телеканал в ответ заявил, что Дональд Трамп призывает таким образом к физическим нападениям на журналистов. «Я понимаю, что мейнстримовские пресса действительно предвзято относится к Трампу. Она распространяет и фейки в том числе, но Трамп очень часто дает основания для такого к себе поведения. Он не пытается уладить конфликт или, как минимум, отмолчаться. Запостив такое видео, он сделал очередную большую ошибку, перешагнув черту адекватного. Это уровень прыщавого подростка», – резюмировал журналист.