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New York Times опублікувало статтю про Трампа із трьох слів

New York Times опублікувало статтю про Трампа із трьох слів
Американська газета New York Post опублікувала незвичайну статтю про твіти президента США Дональда Трампа. Як інформує replyua.net, у номері за 30 червня на сторінках газети з'явилася стаття з трьох слів: «Зупиніться. Просто зупиніться ». На сайті видання пояснюється, що стаття опублікована від імені всієї редакції.

При цьому посилання на словах «просто зупиніться» веде до тексту з аналогічним закликом з боку американських сенаторів.

Раніше президент США Дональд Трамп опублікував у своєму Твіттері ролик, на якому він «б'є» людину з логотипом телеканалу CNN замість особи. У CNN у відповідь висловили жаль, що американський лідер заохочує насильство по відношенню до журналістів. На телеканалі заявили, що будуть виконувати свою роботу і порадили Трампу почати займатися тим же самим. Для змонтованого відеоролика Трамп, швидше за все, використовував запис передачі WrestleMania 2007 року. На цьому записі - «боротьба» Трампа з главою американської федерації рестлінга WWE (World Wrestling Entertainment) Вінсом МакМен. 2 липня президент написав у Твіттері, що має намір називати новини CNN не "фейковий», а «шахрайськими». До цього він не раз звинувачував телеканал в недостовірних публікаціях, що стосуються Трампа.
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