New York Times опублікувало статтю про Трампа із трьох слів

Американська газета New York Post опублікувала незвичайну статтю про твіти президента США Дональда Трампа. Як інформує replyua.net, у номері за 30 червня на сторінках газети з'явилася стаття з трьох слів: «Зупиніться. Просто зупиніться ». На сайті видання пояснюється, що стаття опублікована від імені всієї редакції.
При цьому посилання на словах «просто зупиніться» веде до тексту з аналогічним закликом з боку американських сенаторів.
Раніше президент США Дональд Трамп опублікував у своєму Твіттері ролик, на якому він «б'є» людину з логотипом телеканалу CNN замість особи. У CNN у відповідь висловили жаль, що американський лідер заохочує насильство по відношенню до журналістів. На телеканалі заявили, що будуть виконувати свою роботу і порадили Трампу почати займатися тим же самим. Для змонтованого відеоролика Трамп, швидше за все, використовував запис передачі WrestleMania 2007 року. На цьому записі - «боротьба» Трампа з главою американської федерації рестлінга WWE (World Wrestling Entertainment) Вінсом МакМен. 2 липня президент написав у Твіттері, що має намір називати новини CNN не "фейковий», а «шахрайськими». До цього він не раз звинувачував телеканал в недостовірних публікаціях, що стосуються Трампа.