Дональд Трамп запланировал короткий визит в Великобританию

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, может совершить короткий визит в Великобританию перед большой поездкой во Францию, запланированной на 14 июля.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Таймс, самые высокопоставленные лица Соединенных Штатов заявили, что Трамп собирается сделать «незапланированную остановку в Великобритании». Перед тем, как отправиться во Францию 14 июля, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню взятия Бастилии, американский глава собирается отправиться в Шотландию, в Абердиншир, где находится его площадка для игры в гольф. Команда Терезы Мэй также находится в режиме ожидания визита Трампа на Даунинг-стрит. Однако любой визит будет подтвержден только за 24 часа до его реализации, чтобы протестующие против Трампа не успели его сорвать.
Напомним, что ранее Эммануэль Макрон, президент Франции, направил Дональду Трампу приглашение во Францию, отметив, что ожидает президента США на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню взятия Бастилии. Американский президент принял приглашение, о чем проинформировали в Белом доме.