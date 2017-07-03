З початку року американські поліцейські застрелили рекордну кількість людей – WP

Американські поліцейські у процесі виконання службових обов'язків застрелили протягом шести місяців цього року 492 людини, що практично повторює аналогічний показник за два минулих роки. Як інформує replyua.net, про це повідомила в суботу газета The Washington Post, грунтуючись на власному аналізі судових документів і поліцейських звітів.
«Протягом перших шести місяців цього року поліцейські застрелили 492 людини, що майже збігається з показником за аналогічний період за два минулих роки, - йдеться в статті, - у той час як кількістьнеозброєних людей, застрелених поліцією, трохи зменшилася». Разом з тим, продовжує видання, «спостерігається тенденція», згідно з якою в кінці 2017 року цей показник наблизиться до 1 тис. загиблих, як і за минулі два роки.
Як і в 2016 і 2015 роках, за даними журналістів видання, поліція найчастіше вбивала білих чоловіків, які були озброєні стрілецькою або ж іншим видом зброї. Кожен четвертий, застрелений поліцією в цьому році, був психічно хворий. При цьому правоохоронці вбили «непропорційно велике число» чорношкірих чоловіків - майже чверть від усіх смертельних випадків за півроку.